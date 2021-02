Kraków. Pożar archiwum Urzędu Miasta. Komplikacje w trakcie akcji gaśniczej

"Pożarem objęte zostało archiwum Urzędu Miasta Krakowa. W dalszym ciągu jest to trudny do ugaszenia pożar. Dostęp do budynku jest utrudniony ze względu na jego charakter i układ konstrukcyjny. W środku mamy bardzo duże nagromadzenie materiałów palnych i wąskie korytarze, co jest specyfiką archiwum" - przekazał w niedzielę rano Sebastian Woźniak, rzecznik małopolskiej straży pożarnej.