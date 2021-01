Kraków. Afera ze szczepionkami, dyrektor rezygnuje

Inauguracja Joe Bidena. Aleksander Kwaśniewski: to próba powrotu do normalności, łatwo nie będzie

Kraków. Afera ze szczepionkami. Jest rezygnacja dyrektora

Do czwartku zaszczepiono przeciwko COVID-19 ok. 590 tys. osób. W piątek rozpoczynają się zapisy na szczepienia seniorów powyżej 70 lat. Rząd liczy na to, że do końca pierwszego kwartału uda się zaszczepić 3 mln osób.