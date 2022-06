Demolka na lotnisku w Krakowie. Nie mógł poradzić sobie z odprawą, uderzył funkcjonariusza

Do nieprzyjemnej sytuacji doszło na lotnisku w Krakowie-Balicach. 42-letni Polak, który przybył z pracy w Anglii, nie mógł sobie poradzić z automatyczną odprawą graniczną. To wyprowadziło go z równowagi. Zdenerwowany zaczął atakować w napotkane przedmioty, a następnie wyładował agresję na funkcjonariuszach Straży Granicznej. Mężczyzna był pijany.