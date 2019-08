Kraków kontra alkohol. W nocy mniej sklepów z trunkami

Po wakacjach w Krakowie trudniej będzie kupić alkohol nocą. Ograniczenia w sprzedaży wprowadzą 133 sklepy. To odzew na apel władz stolicy Małopolski, które chcą walczyć z pijaństwem i burdami na ulicach.

Zgodnie z umową z krakowskim samorządem od 1 września sklepy nie będą sprzedawać alkoholu od północy do godz. 5:30. Do porozumienia przystąpili właściciele 133 sklepów z koncesjami. Według szacunków urzędników to około połowy punktów nocnej sprzedaży alkoholu w Krakowie.