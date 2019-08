Kontrowersyjny spot American Airlines. Promują Kraków... wódką

Linie lotnicze American Airlines uruchomią połączenie z Krakowa do Chicago. Z tej okazji, w specjalnym spocie, polskie miasto promowane jest...wódką. "Kraków. Napij się wódki z przyjacielem" - mówi w nim aktor. Jest reakcja krakowskiego urzędu miasta.

W przyszłym roku American Airlines uruchomi nowe połączenia lotnicze m. in. do: Budapesztu, Tel-Awiwu, Krakowa, Pragi i Casablanki. Linie lotnicze wyprodukowały z tej okazji spot, w którym promują połączenia. Aktor kolejno przedstawia kierunki lotów i wymienia skojarzenia z miastami. "Tel Awiw, sprawdź plaże", "Budapeszt, wypróbuj rejs Dunajem", "Praga, pójdź na przedstawienie marionetkowe", "Casablanka, wybierz się na targ z przyprawami".

Spot wywołał kontrowersje. Zareagowały już nawet krakowskie władze. "Koncepcja promocji nowego połączenia lotniczego do Krakowa, która znalazła swój wyraz w spocie American Airlines absolutnie nie wpisuje się w politykę turystyczną i promocyjną Krakowa, które jest postrzegane jako wyjątkowe miejsce UNESCO, przyciągające co roku licznych turystów, którzy w czasie swojego pobytu korzystają z bogatej oferty kulturalnej Krakowa" - napisano w oświadczeniu.

"Kraków to jednocześnie nowoczesne centrum akademickie, które oferuje bogatą ofertę usług konferencyjnych i medycznych. To miasto, w którym na bazie dziedzictwa kulinarnego, produktów regionalnych i filozofii slow food rozwija się nowoczesna gastronomia. (...) Bardziej jednak smuci niska ocena preferencji własnych klientów przez marketingowców American Airlines. Szkoda, że na takim potencjale projektowany jest rozwój tego przewoźnika. Kraków, miasto UNESCO, Europejska Stolica Kultury roku 2000, tegoroczna Stolica Kultury Gastronomicznej, miejsce gościnne zaprasza do odwiedzin" - dodają urzędnicy.