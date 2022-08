Krajowy Plan Odbudowy. Kowal o rządzie: "To ich obowiązek"

Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że Polska będzie trzecim beneficjentem Krajowego Planu Odbudowy. Do Polski wciąż jednak nie wpłynęła pierwsza transza unijnych pieniędzy. - To ich obowiązek doprowadzić, by środki, które są przeznaczone dla obywateli polskich, znalazły się w Polsce - stwierdził w programie "Tłit" Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. - Są przygotowane dobre projekty, dobre pomysły, możliwości, a przede wszystkim te środki mają służyć obywatelom, a nie rządowi. Niech pomyślą przez chwilę w kategoriach tych, którzy zastanawiają się czym ogrzeją domy zimą. Co powiedzą w listopadzie? Że tylko Niemcy, Ursula von der Leyen i inni w Europie są źli, a dobrzy są profesorowie z PiS-u? - pytał.

Rozwiń