Krajowa Rada Szmalu. Wskazał "drugi etat" Ziobry i posłów PiS

Poseł KO Arkadiusz Myrcha stwierdził w programie "Tłit", że Zbigniew Ziobro, i jego koledzy z PiS, w ostatnich latach "zrobili sobie z Krajowej Rady Sądownictwa Krajową Radę Szmalu". Wskazano, że minister sprawiedliwości przez ostatnie pół roku pobrał niemal 40 tys. zł za uczestnictwo w obradach KRS, na których de facto się nie pojawiał. - Posłowie PiS, którzy tam (w KRS- red.) byli, zrobili sobie z tego maszynkę do wyciągania kasy. (…) Zrobili sobie z tego drugi etat. Oddelegowani tam byli tylko po to, by patrzeć, czy sędziowie głosują zgodnie z linią partii. Zrobili z KRS karykaturę. Trzeba tam przywrócić pewną normalność - podsumował poseł KO.

