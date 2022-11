Kpiny z mobilizacji. Zaskakujące dane z Rosji

Mobilizacja w Rosji. Lawina wniosków u komorników

"Już teraz jest oczywiste, że 'kwiat narodu' dotarło do Ukrainy" - kpi z mobilizacji niezależna białoruska stacja na Twitterza. Do wpisu dołączono zdjęcie, na którym widać młodych Rosjan tuż po wezwaniu do koszar.