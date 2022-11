Niewiarygodne słowa z Kremla. Padły pochwały dla Zełenskiego [RELACJA NA ŻYWO]

- Rosja jest zdolna do takich działań, bo nie liczy się z życiem ludności cywilnej i dąży do zniszczenia i podporządkowania sobie Ukrainy. Na szczęście zdolności Rosji do realizacji tych celów są w dużym stopniu ograniczone. Nie może ona osiągać swoimi wojskami celów taktycznych, więc choć te działania będą bardzo dotkliwe dla ludności cywilnej, to nie przybliżą Rosji do wygrania wojny - stwierdził wiceszef MSZ.

Odniósł się też do informacji agencji Reutera, że w poniedziałek 12 statków towarowych załadowanych zbożem opuściło ukraińskie porty na Morzu Czarnym i wyruszyło w drogę przez morski korytarz humanitarny do Turcji. Zaplanowano, że cztery inne statki będą zmierzać do ukraińskich portów, z czego jeden już wypłynął pod turecką banderą, o czym poinformowało Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC).