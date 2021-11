Kpiny z prezydenta Dudy. Gawkowski bezlitosny

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbędzie się w czwartek prezentacja prezydenckiego projektu ws. sędziów pokoju. Tego dnia projekt zostanie również skierowany do Sejmu - przekazał szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot. Co na to szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski? - Pan prezydent jak zwykle trochę poleniuchował i trochę zapomniał o tym, że ten projekt ustawy w Sejmie już jest. Przecież Lewica złożyła taki projekt ustawy - o sędziach pokoju, o modernizacji systemu sprawiedliwości. To wszystko można było już dawno wesprzeć. Przecież PiS mogło go wyjąć z zamrażarki sejmowej i głosować - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Ja mam takie pytanie do pana prezydenta: gdyby częściej z tego snu zimowego mógł się wydostawać, gdyby częściej przejrzał, co jest w polityce legislacyjnej Sejmu, to może nie mielibyśmy takiej kompromitacji, że leżą ustawy po rok, dwa w polskim Sejmie, a prezydent nagle mówi, że ma swój projekt - dodał Gawkowski.