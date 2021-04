Kpiny Leszka Millera. Tak odpowiedział wiceszefowi MSZ

"Leszek Miller jest jedną z ostatnich osób, która powinna recenzować stosunki polsko-amerykańskie, bo gdy on był premierem, to relacje z USA miały charakter kliencki i w zasadzie byliśmy wyłącznie usługodawcą dla Stanów Zjednoczonych w pewnym zakresie" - mówił w programie "Newsroom WP" wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. - A to mamy jeszcze MSZ? Jakiegoś wiceministra? Dobrze wiedzieć. Przypuszczam, że znowu budują zamki na piasku, jakiś forcik Trump - ripostował w programie "Tłit" Leszek Miller. - Ja po prostu nie mogę poważnie traktować osobników z serii filmowych komedii pomyłek - podkreślił były premier.

