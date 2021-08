Kpiące komentarze po zarządzie Porozumienia. Terlecki wysyła pojednawczy sygnał

Politycy PiS żartują z mniejszego koalicjanta: "znów zabrakło jaj", "kręgosłupy znowu się powyginały". - Gdyby byli ideowi, to już dawno by wyszli z koalicji. Ale chcą zostać wyrzuceni, żeby zostać męczennikami. Słaba to i śmieszna gra z ich strony - mówi jeden z polityków PiS.