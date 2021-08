Gowin na razie zostaje. Ma plan na PiS

Mówi polityk zbliżony do kancelarii premiera: - Klasyczne oko za oko, ząb za ząb. Dymisja Korneckiej to ostrzeżenie dla Gowina ze strony PiS, a odebranie kontroli Semeniuk w resorcie to sygnał od Gowina dla Kaczyńskiego i Morawieckiego: nie boję się was.