Kpią z Tuska ws. Bidena. Jest stanowcza reakcja

Donald Tusk przekazał na Twitterze, że spotkał się z Joe Bidenem. Wywołało to lawinę negatywnych, często kpiących komentarzy ze strony rządzących i osób związanych z państwowymi mediami. Wszyscy podkreślali to, co przyznał sam szef PO, że spotkanie polityków było krótkie. W programie "Tłit" WP do wspomnianej krytyki odniósł się wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL. - Nie dworowałbym z takich spotkań, wszystko jest ważne w polityce. Nawet gest, zdjęcia - mówił. Jednocześnie podkreślał, że nawet krótka rozmowa pokazuje dużą rolę Tuska. Polityk PSL zaznaczył także, że o byłym premierze dobrze świadczy to, że nie opublikował ze spotkania zdjęcia - Zachował zdrowy rozsądek - podkreślał Zgorzelski. Gość programu odniósł się także do tego, że na rozmowę Joe Biden więcej czasu poświęcił Rafałowi Trzaskowskiemu, niż szefowi PO.