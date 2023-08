Kpi z reakcji PiS na zalaną S8. “Ministrowie w roli trolli”

- Politycy PiS, jak wychodzą na konferencję, to powinni być przygotowani. Droga S8 jest drogą krajową. Jak na konferencji występuje wojewoda, to raczej apeluje sam do siebie. On jest reprezentantem rządu w terenie, a za tę trasę odpowiada rząd - mówił w programie "Tłit" poseł PO Marcin Kierwiński. Nawiązywał do środowej konferencji wojewody mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego, w której ten domaga się od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wyjaśnień w sprawie zalania odcinka trasy S8, przechodzącej przez miasto. Poseł komentował również serię wpisów w mediach społecznościowych polityków Zjednoczonej Prawicy – między innymi wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety i minister środowiska Anny Moskwy – w których ci atakowali Trzaskowskiego za tę sytuację na S8. - To niesamowite. PiS sprowadził ministrów do poziomu internetowych trolli, którzy mają powielać partyjny przekaz - stwierdził Kierwiński. Zasugerował, że minister Moskwa powinna się raczej zająć sprawą likwidacji niebezpiecznych składowisk odpadów.