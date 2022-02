Koziński: Putin sam się nie cofnie. Jest gotów poświęcać życie innych (Opinia)

Putin mówił, co chciał, pokazując, że nie musi się liczyć absolutnie z nikim. I absolutnie nikt nie był w stanie w jakikolwiek sposób skontrować jego słów. Wszyscy jedynie go słuchali, po cichu modląc się o to, by nie padła zapowiedź wojny. Nie padła. Ale Putin dalej kontroluje sytuację w sposób właściwie absolutny.