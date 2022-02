Koziński: Putin realizuje scenariusz Hitlera [OPINIA]

Natomiast Rosja żadnym suwerenem nie jest. Kreml zbudował sobie pełnię władzy na swoim terenie - ale nie poza nim. Nie ma poza nim żadnych praw, ani zapisanych w umowach międzynarodowych, ani w żadnych strefach wpływów. Wszystko, co Putin teraz twierdzi, to uzurpacja. Trzeba o tym pamiętać. Rosyjski prezydent nie ma żadnych absolutnie podstaw, by robić to, co robi teraz. Żadnych. Ani prawne, ani historyczne, ani jakiekolwiek inne argumenty nie stoją po jego stronie.