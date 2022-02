Koziński: Putin dzieli UE i NATO. Orban mu w tym pomaga [OPINIA]

I pewnie nawet ta retoryka w jakiś sposób by Orbana broniła. Przecież skoro z Putinem co kilka dni konferuje (przez telefon) Macron, to czemu on nie może? Tyle że różnice widać jak na dłoni. Bo bez względu na to, jaką ocenę się wystawi staraniom francuskiego prezydenta, to jednak rozmawia on ze swoim rosyjskim odpowiednikiem o deeskalacji konfliktu przygranicznego. A węgierski premier rozmawia przede wszystkim o interesach.