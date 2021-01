Koziński: "PiS zyskuje na skandalu wokół szczepień. To iluzoryczne?" [OPINIA]

Miała być filmowa etiuda w gwiazdorskiej obsadzie (m.in. Janda, Seweryn, Zborowski, Pazura), a wyszedł z tego serial. I to przykuwający tak dużą uwagę, że w świecie prawdziwej telewizji natychmiast zamawiano by jego drugi sezon, przyznając producentom nieograniczony budżet.

Scenariusz wpisujący się w polaryzację

Krystyna Janda, Andrzej Seweryn czy Leszek Miller to absolutny top polskiej rozpoznawalności. W Polsce, gdzie plotkarskie portale i magazyny biją rekordy popularności, takie zdarzenie wystarczy, by skupić uwagę dużej części kraju.

Coraz cieńszy teflon

Już wiadomo, że politycznie PiS styczeń wygra bezapelacyjnie. Ale to polityka - więc ze strony opozycji nie dzieje się nic takiego, co by świadczyło o tym, że powinna ona właściwie wywiesić białą flagę. To tak nie działa. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, do wyborów daleko - a wiadomo, że w drugiej kadencji PiS będzie dużo mniej teflonowy niż w pierwszej.

Po drugie, obóz rządzący bardzo dużo stracił jesienią. Stracił przede wszystkim przez błędy w zarządzaniu pandemią. Rząd pozwolił zaskoczyć jej drugiej fali. Choć od dawna było wiadomo, że ona nadejdzie, to jednak przez pierwszą część jesieni rząd zachowywał się jak dzieci we mgle. Nie widać było żadnego planu działania, dominowała prowizorka i improwizacja. Liczba ofiar koronawirusa rosła w zastraszającym tempie.

Wygrana bitwa, wojna trwa

To groźnie dla każdego rządu. Dla rządu PiS w szczególności, bo to ta partia w obietnicach wyborczych obiecywała silne państwo skutecznie troszczące się o każdego, nawet najsłabszego obywatela. Ta retoryka nie pasowała do tego, co widzieliśmy jesienią. Widać było to po sondażach PiS, które w drugiej połowie 2020 r. były wyjątkowo słabe. Ale też tamte straty były czymś więcej niż zwykłym obsunięciem się w sondażach. To były ciosy w kwestie, które stanowiły kręgosłup programu tej partii. Odbudować się po nich jest dużo trudniej niż po na przykład skandalu wizerunkowym.