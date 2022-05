Koziński: PiS bez "efektu flagi". Dlaczego Polacy nie zjednoczyli się wobec obozu władzy? [OPINIA]

W przypadku PiS można mówić natomiast o innym zjawisku: wewnętrznego "efektu flagi". By go opisać, trzeba się cofnąć do sytuacji sprzed 24 lutego. Na przełomie grudnia i stycznia obóz władzy znajdował się w proszku. Kompletnym. Flagowy projekt rządu – "Polski Ład" – okazał się strzałem w kolano, robił poparciu PiS to samo, co wywody Janusza Korwin-Mikkego robią Konfederacji. PiS-owi ciążyły nawet mocniej – bo nie dość, że partia traciła w sondażach, to jeszcze wypłukiwała się z powagi, traciła wizerunek partii działającej skutecznie i efektywnie. W kontekście wyborów utrata autorytetu jest dużo groźniejsza niż nawet mocny spadek w sondażach.