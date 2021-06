Koziński: Klękanie nie pomaga walczyć z rasizmem. Pomaga za to uspokoić własne sumienie pustym gestem

Brytyjczycy ukuli na takie zachowania nawet termin: sygnalizowanie cnoty (virtue signalling). Chodzi w nim nie tyle o to, by być cnotliwym, co z obnoszeniem się z tą cnotliwością. Innymi słowy, nie tyle zależy na tym, by realnie pomóc, co raczej zademonstrować wszystkim, jak bardzo jesteśmy przejęci sytuacją. To sygnał, że bardzo chcemy coś zrobić. Nieważne, czy jest z tego pożytek, czy nie – liczy się to, czy inni widzą nasz gest i mogą nas uznać za "cnotliwych". Taka jest logika tych działań.