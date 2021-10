Koziński: Łukaszenka mówi, że polski rząd kłamie. W reakcji słyszy ciszę [OPINIA]

Doktryna szoku

"W Polsce tak długo, jak opozycja będzie robiła happeningi i naciskała na otwarcie granic, tak długo będziemy mieli kryzys" – napisał w mediach społecznościowych Mariusz Błaszczak. Proste zdanie, różne jego warianty słyszeliśmy wielokrotnie w ostatnich latach przy okazji kolejnych kryzysów i napięć. Jako komentarz do wyjątkowo burzliwej debaty w Sejmie wcale nie dziwi. Taka jest przecież logika politycznej polaryzacji między PiS i PO. W tej dyskusji od dawna nie chodzi o to, żeby się nawzajem przekonać do czegokolwiek – najważniejsze jest w niej dostarczenie swoim zwolennikom argumentów na potwierdzenie tezy, że to ci drudzy są źli. Taka poetyka polskiej polityki.