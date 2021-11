Kowalski do Trzaskowskiego. Lubnauer się zdenerwowała

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zabierze głos podczas posiedzenia podkomisji spraw zagranicznych w Kongresie USA. Dyskusja podkomisji ma dotyczyć spraw praworządności, wolności słowa oraz wymiaru sprawiedliwości. "Przed wizytą ma pan obowiązek spotykać się z MSZ, by odebrać instrukcje, co ma pan mówić w USA, wspierając polskie interesy" - stwierdził poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Na jego wpis odpowiedziała w programie "Newsroom" WP posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer. - Jak słucham pana Kowalskiego, za każdym razem, kiedy słucham go i widzę, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Nie wiem, czy on nie potraktuje tego jak groźby karalnej, natomiast jeżeli miałabym mu coś poradzić, to żeby raz spróbował się spotkać ze swoim rozumem - powiedziała. - Dla mnie to oczywiste, że to jest wyróżnienie, że Trzaskowski będzie się wypowiadał przed komisją Kongresu USA. To jest pokazanie jego pozycji jako polityka - podkreśliła Lubnauer.