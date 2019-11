Kotylion na 11 listopada. Jak zrobić dekoracje na Święto Niepodległości 2019?

Popularną ozdobą na 11 listopada jest tak zwany kotylion. Dowiedz się, jak przygotować dekorację krok po kroku. Skąd wzięły się kotyliony?

Kotylion na Święto Niepodległości. Co to za ozdoba?

Kotylion to popularna nazwa papierowej ozdoby, która od kilku lat stała się popularna w dniu 11 listopada .

Akcję "Kotylion na 11 listopada" zapoczątkował w 2010 roku ówczesny prezydent Bronisław Komorowski. Apelował zwłaszcza do uczniów i nauczycieli, by z okazji 11 listopada przygotowali biało-czerwone kotyliony: "Polska łączy nas wszystkich i dlatego 11 listopada to święto wypełnione dobrymi emocjami i pozytywną energią".