Koszmarny wypadek w Lubinie. Kamera zarejestrowała przerażający moment

W niedzielne południe na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Małomickiej w Lubinie doszło do przerażającego wypadku. Jadący na interwencję wóz strażacki zderzył się z autem osobowym. Wszystko wyglądało koszmarnie, ponieważ osobówka wpadła wprost pod koła wielotonowej ciężarówki. Siła uderzenia była potężna. Moment wypadku zarejestrowały kamery monitoringu. Nagranie ku przestrodze opublikowali w mediach społecznościowych członkowie strony "Stoją - Głogów". W wyniku wypadku trzy osoby zostały poszkodowane. To kierowca samochodu i dwóch strażaków, którzy zostali przetransportowani do lokalnych szpitali śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak podała "Gazeta Wrocławska", sprawą wypadku zainteresowała się prokuratura. Biegli zbadają, dlaczego kierowca jadący osobówką nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu. Nagranie wzbudziło duże zainteresowanie w sieci. Autorzy poprosili internautów, by powstrzymali się od wskazywania winnych wypadku.