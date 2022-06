Koszmarny wypadek w Kwidzynie. Policja publikuje nagranie ku przestrodze

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w Kwidzynie w województwie pomorskim. Funkcjonariusze z tamtejszej Komendy Powiatowej Policji opublikowali nagranie z wypadku w ubiegłym tygodniu. 56-letni mężczyzna jadący na rowerze uderzył z dużą siłą w tył stojącego przed nim samochodu. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Rowerzysta tłumaczył, że nie zauważył stojącego przed nim renault megane. Obok znajdowała się ścieżka rowerowa. Mieszkaniec Kwidzyna zdecydował się jednak poruszać środkiem ulicy. Ranny 56-latek został przetransportowany do szpitala z obrażeniami głowy. Funkcjonariusze nie informują o stanie zdrowia poszkodowanego. Wiadomo, że zarówno rowerzysta, jak i kierowca auta byli trzeźwi. Policjanci z Kwidzyna opublikowali to nagranie ku przestrodze, przypominając o podstawowych zasadach ruchu dla rowerzystów. Obserwuj otoczenie i bądź uważny na drodze – apelują pod nagraniem mundurowi z Kwidzyna.

