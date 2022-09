Koszmarny widok u wybrzeży Australii. Setki wielorybów na plaży

Departament Zasobów Naturalnych i Środowiska w Australii potwierdził, że u wybrzeży Tasmanii fale morskie wyrzuciły na brzeg co najmniej 230 młodych wielorybów. Około połowa z nich nie żyje. Specjalny zespół Marine Conservation zebrał sprzęt do ratowania reszty zwierząt i od poniedziałku nieustannie stara się ożywić śnięte ssaki. Jedną z powszechnych metod są próby ocieplenia organizmu wieloryba oraz polowanie go wodą, by pobudzić jego funkcje życiowe. Natomiast w innym miejscu na australijskiej wyspie King odnaleziono 14 martwych kaszalotów. Wszystkie z nich to młode samce. Do tej pory nie udało się ustalić, co mogło być przyczyną ich nagłej i masowej śmierci. Jak twierdzą lokalni mieszkańcy Tasmanii i wyspy King, te rejony są naturalnym środowiskiem dla takich zwierząt, jednak skala problemu jest niezwykle poważna, stąd zaleca się szczególną ostrożność, aby nie pojawiać się w na plażach, kiedy trwają zaawansowane prace ratunkowe. Najnowsze nagrania z akcji służb opublikowała agencja Associated Press.