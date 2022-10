Koszmarny widok u wybrzeży Argentyny. Kilkanaście martwych wielorybów

W Golfo Nuevo, w akwenie Oceanu Atlantyckiego, u wybrzeży Argentyny woda wyrzuciła na brzeg truchła 13 wielorybów biskajskich południowych. Ten widok przeraził mieszkańców i turystów. Lokalni naukowcy uważają, że olbrzymie ssaki najprawdopodobniej zmarły z przyczyn naturalnych. Badacze są jednak zaniepokojeni, że tak dużo pozornie zdrowych waleni padło w tak krótkim odstępie czasowym. Trwa sekcja zwłok, która pozwoli poznać przyczyny śmierci potężnych zwierząt. Badacze z Argentyny stawiają na przyczyny naturalne. Badaniom zostaną poddane także próbki wody i małży, by ustalić, czy obecne są w nich toksyny pochodzące ze szkodliwych alg. Pierwszy martwy osobnik został zauważony na brzegu dziesięć dni temu w tym samym miejscu. Truchła wielorybów są regularnie przenoszone z popularnych wśród turystów plaż do odizolowanych regionów, by zapobiec jakimkolwiek zagrożeniom dla ludzkiego życia i zdrowia oraz dla środowiska.