Koszmarne dane. Policja o zabitych na drogach

Koniec weekendu też nie był bezpieczny

Do tragicznego wypadku doszło również w sobotę. W Kraszewie Podborne (Mazowieckie) 35-latek, jadąc motocyklem na prostym odcinku drogi powiatowej, w nieznanych na chwilę obecną okolicznościach, stracił panowanie nad pojazdem i co doprowadziło do jego upadku. W wyniku zdarzenia zginął na miejscu.