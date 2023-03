Koszmarna wizja. "Żywność będzie w Polsce towarem luksusowym"

46 proc. badanych jako wniosek, który można wyciągnąć z trudnej sytuacji ekonomicznej wskazało większe zainteresowanie wiadomościami gospodarczymi, 30 proc. dywersyfikację oszczędności, 29 proc. większe myślenie o przyszłości, a 20 proc., że należy więcej/regularniej oszczędzać na tzw. czarną godzinę. Jak przekazano, 53 proc. respondentów oceniło, że poprawa wiedzy ekonomicznej może przyczynić się do lepszego rozumienia mechanizmów gospodarki, 48 proc. do lepszego gospodarowania budżetem domowym, a 45 proc. do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa finansowego.