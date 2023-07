Koszmarna pogoda. "Sierpień całkowitą porażką"

Według niemieckiego meteorologa w sierpniu możemy spodziewać się intensywnych opadów deszczu, wiatru, burz, a nawet śniegu w wyższych partiach Alp. - Niestety należy również zauważyć, że obecnie nie widać żadnej zmiany w sytuacji pogodowej i prawdopodobnie potrwa to co najmniej do 15 sierpnia! - powiedział Dominik Jung "Bildowi".