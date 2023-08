Koszmar wczasowiczów. Skracają wyjazdy, odwołują rezerwacje

Niewesoło jest też w innych miejscowościach nad morzem. - Niektóre ośrodki wypoczynkowe wcale się nie otworzyły. Turystów jest zdecydowanie mniej. Szczegółowe dane będziemy mieli we wrześniu, ale mogę powiedzieć, że już liczymy straty. Mniej turystów to mniejsze wpływy do naszego budżetu. Wszystko w tym sezonie jest postawione na głowie. Martwimy się, że wpływy z opłat miejscowych zmaleją. Czeka nas dylemat, jakie cięcia zaplanować od września - żali się Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.