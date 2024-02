Koszmar w Zachodniopomorskiem. Tajemnicze zgony w cmentarnej toalecie

To już kolejny zgon w cmentarnej toalecie

Co niepokojące, to już kolejny tego typu przypadek w ostatnim czasie. Na początku stycznia w tej samej cmentarnej toalecie w Szczecinku znaleziono martwego 32-latka bez stałego adresu zamieszkania. Leżące na podłodze zwłoki ujawniła przypadkowa kobieta. Na ciele denata również nie znaleziono śladów świadczących o pobiciu i udziale osób trzecich. Zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji, a w sprawie tajemniczego zgonu - wszczęte policyjne dochodzenie pod nadzorem prokuratury rejonowej.