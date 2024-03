Koszmar w Wiedniu. 17-osobowy gang podejrzany o wykorzystywanie seksualne 12-latki

W czwartek rano śledczy z Wiedeńskiego Urzędu Kryminalnego wtargnęli do kilkudziesięciu mieszkań i tymczasowo aresztowali 17 podejrzanych. Domniemani sprawcy molestowania – większość z nich ma tureckie, ale także bułgarskie pochodzenie migracyjne – to dzieci w wieku od 13 do 18 lat. Skonfiskowano także co najmniej cztery telefony komórkowe, którymi mieli nagrywać krzywdzenie 12-latki.