Bałtyk umiera. Nowe, porażające badania

Kryzys rozpoczął się około 100 lat temu, kiedy zaczęto zauważać zmniejszającą się liczbę tradycyjnie występujących tam organizmów morskich, takich jak okonie i małże. Od tego czasu sytuacja stale się pogarsza. Naukowcy przewidują, że w nadchodzących latach ten trend nie zaniknie, co doprowadzi do znacznego spadku populacji ryb i masowego wymierania innych morskich gatunków. Ponadto, plażowicze będą musieli radzić sobie z rosnącą liczbą zakwitów sinic, co będzie prowadzić do coraz częstszych zamknięć kąpielisk ze względów bezpieczeństwa.