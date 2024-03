Agresywny indyk sparaliżował kanadyjskie miasteczko. Jest nagranie z ataku

Publiczny nadawca CBC informował, że Deshaies poprosił w środę rano o pomoc quebeckie ministerstwo środowiska, zajmujące się też dzikimi zwierzętami, ale ministerstwo nie reagowało. Jak mówił burmistrz telewizji TVA Nouvelles, "pazury indyka to jak ostrza brzytwy" i ostrzegał, by mieszkańcy wychodzili z domu uzbrojeni chociaż w kije do baseballa.