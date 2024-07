Koszmar w ośrodku dla dzieci. Szokujące nadużycia personelu

- Chciałbym, żeby ośrodek nie był już wplątywany w podobne sytuacje, bo tym dzieciom potrzebny jest spokój, a nie uwaga policji, prokuratury, sądów. One chcą normalnie żyć, my chcemy normalnie pracować - komentuje dla Wirtualnej Polski Zbigniew Bajkowski, od maja 2023 roku prezes ośrodka "Pałac Kamieniec". - Chciałbym, żeby zamknięcie tej sprawy to była gruba kreska, która odetnie całą złą przeszłość. Dziś to zupełnie inne miejsce od tego, którym było kiedyś - zapewnia.