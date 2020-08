Koszmar w miejscowości Tragamin pod Malborkiem. Niemowlę ma złamaną kość czaszki. Rodzice usłyszeli zarzuty

Sześciomiesięczne dziecko trafiło do szpitala w Malborku w piątek - informowało Radio Gdańsk. Miała rozbitą głowę. Rodzice przekonywali, że dziewczynka upadła na podłogę. Wiary takim tłumaczeniom nie dał jednak lekarz. Według niego dziecko zostało pobite. Wezwał policję.

Jak podaje Polsat News, za spowodowanie obrażeń u niemowlęcia odpowie 32-letnia matka, Maria L. Ale oboje rodzice usłyszeli zarzuty znęcania się - także nad trojgiem starszych dzieci. Ojciec, 38-letni Marcin L. odpowie za znęcanie się fizyczne i psychiczne. Grozi im do 8 lat więzienia.

Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformowała, że w rodzinie często dochodziło do awantur, bicia, duszenia, dzieci były wyrzucane z domu. Nad starszym rodzeństwem ( 7-latkiem i dwojgiem pięciolatków ) para znęcała się od maja 2015 do listopada 2019 roku. Maria L. miała nie reagować na agresywne zachowanie męża. Dzieci trafiły do rodziny zastępczej w ubiegłym roku.