Koszmar w fińskiej szkole. 13-latka zaatakowała nożem kolegę

Podejrzaną jest 13-letnia dziewczynka

Wszystko wskazuje na to, że okrutnego pchnięcia nożem dokonała 13-letnia dziewczynka, uczennica szkoły, w której doszło do tragedii. Jej ofiarą był chłopiec. Do szkoły natychmiast wezwano policję, która szybko dotarła zarówno do sprawczyni, jak i do ofiary. Ranny chłopak trafił do szpitala.