Zaatakował siekierą kobietę. Zgwałcił ją, kiedy umierała. Wpadł po 30 latach, w więzieniu spędzi resztę życia

We wtorek przed Sądem Okręgowym w Zamościu zapadł wyrok dla Waldemara Ch., oskarżonego o dokonanie wyjątkowo okrutnej zbrodni w Feliksówce, która miała miejsce 34 lata temu. Chodzi o zdarzenia z 17 stycznia 1989 roku, które rozegrały się w niewielkiej miejscowości w gminie Adamów, w powiecie zamojskim. Tego dnia o godzinie 9.50 do kobiety mieszkającej samotnie w parterowym drewnianym domu na skraju lasu przyszedł listonosz. Miał jej doręczyć zasiłek z Urzędu Gminy. Widząc wyłamane drzwi, zaczął nawoływać kobietę, ta jednak nie odpowiadała. Postanowił powiadomić o wszystkim sąsiada. Kiedy mężczyźni weszli do środka, zastali tam zwłoki 67-latki. Od razu udali się do sołtysa, który zawiadomił o wszystkim milicję.