Koszmar w Domu Dziecka w Mysłowicach. "Szczyt sadyzmu", "Dzieci są przerażone"

Kontrola w Domu Dziecka w Mysłowicach

Zobacz też: Atak pedofila. Policja ujawnia. Dramat dziecka rozegrał się w weekend

Mysłowice. Dramat wychowanków Domu Dziecka

- Otrzymywaliśmy wcześniej sygnały, że coś dzieje się tam niepokojącego, ale nikt nie chciał zeznawać w tej sprawie. Mogliśmy się odnosić jedynie do tego, co pisały mamy. Z drugiej strony to były kobiety, którym dzieci zostały zabrane. Ciężko było więc odnieść się do tych zarzutów - powiedział w rozmowie z serwisem prezydent.