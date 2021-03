Mysłowice. Pożar budynku mieszkalnego. Ewakuowane dwie osoby

- W minioną sobotę, tuż przed godziną 21.00, do dyżurnego mysłowickiej komendy wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego przy ul. Janowskiej – poinformowała śląska policja.

Dyżurny na miejsce pożaru od razu skierował patrol policji, który na miejsce przybył jeszcze przed strażakami. - Funkcjonariusze przed budynkiem zastali bardzo wystraszonego mężczyznę. 24-latek oświadczył mundurowym, że to w jego mieszkaniu na parterze doszło do pożaru, a na pierwszym piętrze mieszka starsze małżeństwo – opisują zdarzenie policjanci. - Stróże prawa wbiegli do silnie zadymionego budynku, w którym nie było też oświetlenia naklatce schodowej. Z mieszkania na pierwszym piętrze policjanci wynieśli 67-letnią kobietę i pomogli w ewakuacji jej 61-letniemu mężowi – dodają.