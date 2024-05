Koszmar Polaka w Tunezji. MSZ zabiera głos, wystosowano apel

Polak uwięziony w Tunezji. Wcześniej w Tunisie zrobił zdjęcia

Daniel Dembowski, student z Łodzi, 6 maja wybrał się w podróż do Tunezji zorganizowaną przez biuro podróży. Kilka dni później zdecydował o tym, aby wybrać się na indywidualną wycieczkę do Tunisu. Wkrótce trafił do więzienia na pustyni, ok. 150 km od stolicy Tunezji.