Koszmar na pasach w Płońsku. Kierowca forda wjechał w pieszych

Na jednym z przejść dla pieszych w Płońsku (woj. mazowieckie) doszło do groźnego wypadku. Kierowca forda uderzył w przechodzących po pasach dwoje ludzi z psem. Siła uderzenia była potężna. Poszkodowani trafili do szpitala, zwierzę nie przeżyło potrącenia. Do zdarzenia doszło 2 stycznia wieczorem przy ul. Młodzieżowej. Dopiero teraz funkcjonariusze zdecydowali się opublikować nagranie z miejskiego monitoringu. Z ustaleń mazowieckiej policji wynika, że kierujący fordem 29-letni raciążanin nie ustąpił pierwszeństwa pieszym na pasach. 37-latek i 34-latka odbili się od auta i z impetem upadli na ziemię. Ich pies nie przeżył. Poszkodowani z obrażeniami trafili do szpitala. Funkcjonariusze prowadzą w tej sprawie postępowanie. Policjanci z Płońska opublikowali to nagranie ku przestrodze, apelując do kierowców o zachowanie ostrożności i zdjęcie nogi z gazu w okolicach przejść dla pieszych. Funkcjonariusze przypominają także, by piesi zachowywali szczególną ostrożność na pasach i pamiętali o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych w czasie poruszania się po zmroku poza terenem zabudowanym.