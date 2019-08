Koszarówka. Pożar wysypiska śmieci na Podlasiu

Strażacy walczą z ogniem na terenie wysypiska śmieci w Koszarówce w okolicach Grajewa w woj. podlaskim. Pożar wybuchł w nocy, a jego gaszenie potrwa wiele godzin.

Ogień, który pojawił się na jednej z hałd odpadów, zauważono ok. godz. 1 w nocy. Zagrożone pożarem było całe składowisko o pow. 4 tys. m kw., ale dzięki natychmiastowej akcji gaśniczej ogień udało się ograniczyć do ok. 230 m kw.