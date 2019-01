Koszalin w żałobie po śmierci 15-latek w escape roomie. "Niewyobrażalna tragedia"

Po tragicznym pożarze w escape roomie, w którym zginęło pięć 15-latek, niedziela jest w Koszalinie dniem żałoby. Odwołane zostały wszystkie wydarzenia kulturalne, ulicami miasta nie przejdzie też orszak Trzech Króli. "Niewyobrażalna tragedia" - pisze bp diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edward Dajczak.

Przyczyną tragicznego pożaru w escape roomie był najprawdopodobniej gaz. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że wybuchł on w poczekalni, odcinając pracownika obiektu od możliwości udzielenia dziewczynom pomocy. Nastolatki zmarły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. 25-letni mężczyzna został odwieziony z poważnymi poparzeniami do szpitala.

Natomiast o godz. 17.00, w godzinie tragedii, przed miejscem, do której do niej doszło, biskup z ludźmi dobrej woli odmówi Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Służby prasowe kurii biskupiej poinformowały o możliwości przynoszenia białych kwiatów oraz zniczy, które będzie można złożyć w miejscu tragedii.