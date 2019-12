Koszalin. Tragedia w escape roomie. Wniosek o przedłużenie aresztu

Koszalin. Od tragicznej śmierci pięciu nastolatek w escape roomie minął już prawie rok. Właściciel pokoju zagadek Miłosz S. cały czas przebywa w areszcie. Prokuratura złożyła wniosek, by spędził tam kolejne trzy miesiące.

Przypomnijmy: Julia, Amelia, Gosia, Karolina i Wiktoria - to dziewczyny, które zginęły w pożarze koszalińskiego escape roomu. Miały 15-lat, chodziły do jednej klasy w Gimnazjum nr 9 w Koszalinie. Miały spędzić godzinę w pokoju zagadek z okazji urodzin jednej z nich.

Do grona podejrzanych dołączyły także 3 kolejne osoby: Małgorzata W. - babcia organizatora escape roomu, która rejestrowała działalność, Beata W. - matka podejrzanego, która współprowadziła działalność oraz Radosław D. – pracownik escape roomu. Na nich wszystkich ciążą te same zarzuty, co na S. Taki czyn zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.