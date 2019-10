Koszalin. Kolejne osoby z zarzutami po tragedii w escape roomie

Babcia i matka podejrzanego organizatora pokoju zagadek oraz jeden z pracowników usłyszeli zarzuty ws. tragedii w koszalińskim escape roomie. Wszystkie osoby są podejrzane umyślne spowodowanie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślne doprowadzenie do śmierci pięciu 15-latek.

Teraz do grona podejrzanych dołączyły 3 kolejne osoby - Małgorzata W. - babcia organizatora escape roomu, która rejestrowała działalność, Beata W. - matka podejrzanego, która współprowadziła działalność oraz Radosław D. – pracownik escape roomu. Na nich wszystkich ciążą te same zarzuty, co na S. Taki czyn zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.