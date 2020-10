Koszalin. Funkcjonariusze Frontexu uciekli z kwarantanny? Mamy odpowiedź

W Centralnym Ośrodku Straży Granicznej w Koszalinie stwierdzono 55 przypadków COVID-19 . Wiele z nich dotyczy zagranicznych gości ośrodka, którzy przyjechali do niego na szkolenie. To przedstawiciele Frontexu, czyli Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Poza nimi na kwarantannę trafili instruktorzy i pracownicy obsługi koszalińskiego ośrodka.

Sęk w tym, że funkcjonariusze Frontexu trafili do Polski zdrowi, czyli zarazić musieli się na miejscu. Kwarantannę odbywali w ośrodku, natomiast instruktorzy, spędzili ten czas u siebie w domach. Łącznie do izolacji domowej trafiło 120 osób związanych z ośrodkiem.

Koronawirus. Kwarantanna w Koszalinie została złamana?

Teoretycznie to czy osoba skierowana na kwarantannie faktycznie na niej przebywa może być kontrolowane przez policję czy żołnierzy WOT. Jednak jak dowiedziała się Wirtualna Polska, pogranicznicy z Koszalina mieli nie stosować się do zasad izolacji. Co więcej, mowa o więcej niż jednej osobie. - Kwarantanna w ośrodku to fikcja. Słuchacze Frontexu uciekają popołudniami na miasto. Nikt nad tym nie panuje, nikt nie kontroluje. Kierownictwo jednostki o tym wie, ale zamiata sprawę pod dywan - mówi nasz informator.