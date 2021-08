Kosiniak przygarnie Gowina? Szef PSL stawia warunek

Lider PSL w programie "Mówiąc Wprost" Tygodnika Wprost odniósł się do spekulacji o współpracy z Porozumieniem Jarosława Gowina. - Jeżeli w dwóch najbliższych głosowaniach, nad ustawą medialną i na temat podniesienia podatków dla przedsiębiorców, Jarosław Gowin i jego posłowie zachowają się przyzwoicie i zagłosują tak jak my, to myślę, że przestrzeń na współpracę jest otwarta - powiedział.